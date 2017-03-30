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У ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь

У ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь

Київ • УНН

 • 26219 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. За підсумками першого кварталу 2017 року нардеп мають ініціювати перегляд акцизної політики держави щодо алкогольного ринку. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Микола Лаврик.

“Акцизна політика на алкоголь переглядатиметься обов’язково. Сурогатна продукція продовжує заполонювати ринок, і це нікуди не годиться. Я особисто ініціюватиму це питання, подам звернення і на найближчому засіданні Комітету ми це питання розглянемо”, — розповів він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.

Також нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Разом з тим, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.

Аналітики ринку і члени податкового Комітету ВРУ переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.

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