У ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За підсумками першого кварталу 2017 року нардеп мають ініціювати перегляд акцизної політики держави щодо алкогольного ринку. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Микола Лаврик.
“Акцизна політика на алкоголь переглядатиметься обов’язково. Сурогатна продукція продовжує заполонювати ринок, і це нікуди не годиться. Я особисто ініціюватиму це питання, подам звернення і на найближчому засіданні Комітету ми це питання розглянемо”, — розповів він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.
Також нагадаємо, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.
Разом з тим, у різних областях фіксують збільшення кількості отруєнь неякісним алкоголем.
Аналітики ринку і члени податкового Комітету ВРУ переконані, що до збільшення фальсифікованої продукції призводять необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби в Україні.