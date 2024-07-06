Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на сообщения о "потерях" в результате российских атак на украинский аэродром и заверил, что "не все так однозначно", передает УНН.

"Конечно, и мы, и враг имеем потери техники и людей. Но ни одна из сторон не говорит об этом публично. Понятно почему! В виде исключения, чтобы объяснить обществу, что не все так однозначно, демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БпЛА", - сообщил Олещук.

По его словам, речь идет об аэродроме Долгинцево (Кривой Рог - 3.07) и районе "Южное" (Одесская область - 6.07).

"... личным составом Воздушных Сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне, спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут. Сохраняйте спокойствие и единство! Враг коварен, но мы - сильнее!" - резюмировал Олещук.

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