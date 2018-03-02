В ВР призвали Омеляна навести порядок на ГП "Украэрорух"

Он рассказал, что сегодня правоохранительные органы расследуют ряд уголовных дел по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Украэрорух".

"Я присутствовал на собрании коллектива, который в свое время выразил недоверие руководству и заместителям ГП ("Украэрорух "- ред.) в связи с тем, что из предприятия были выведены 486 млн грн в "Платинум Банк". Выведены сознательно и заранее, перед его ликвидацией. Таким образом, ГП были нанесены убытки на полмиллиарда. Понятно, что работники этого предприятия, ("Украэрорух" - ред.) возмущенные действиями руководства, выразили ему недоверие. Соответственно я, как народный депутат, обратился в правоохранительные органы, которые открыли ряд уголовных дел, по которым сейчас ведется следствие", - отметил нардеп.

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Головко добавил, что в ВР ждут результатов аудита предприятия, анонсированных министром.

"Нам известно, что сейчас проводится финансовый аудит этого предприятия. Мы понимаем, что там есть существенные нарушения, в связи с чем и были возбуждены уголовные дела. Мы верим в то, что в ближайшее время будет вынесен акт этой финпроверки. Мы надеемся на министра Омеляна, его заместителей, что они доведут это дело до конца, наведут порядок на ГП, уволив руководство, которое себя дискредитировало", - сообщил он.

Как сообщал УНН, сделку со средствами "Украэроруха" и "Платинум банка" изучат в САП ГПУ.

Добавим, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП "Украэрорух" СМИ вспоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия - Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП "Украэрорух". И главным ответственным за процесс организации переписывания документа назначили именно Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав "Украэроруха" на пике скандала с действующим руководством - неизвестно. В частности, на информационный запрос УНН по этому поводу ведомство не отвечает уже вторую неделю.

Также напомним, что коллектив "Украэроруха" в декабре прошлого года выразил недоверие директору Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора Мельникову, заместителю директора Шевчуку и собственно Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.