У ВР закликали Омеляна навести лад на ДП "Украерорух"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян має навести лад на державному підприємстві "Украерорух". Про це під час брифінгу у ВР повідомив народний депутат Михайло Головко, передає УНН.
Він розповів, що сьогодні правоохоронні органи розслідують низку кримінальних справ за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДП “Украерорух”.
"Я був присутній на зборах колективу, які в свій час висловили недовіру керівництву та заступникам ДП ("Украерорух" - ред.) у зв'язку із тим, що із підприємства були виведені 486 млн грн до "Платинум Банку". Виведені свідомо і заздалегідь, перед його ліквідацією. Таким чином, ДП були завдані збитки на півмільярда. Зрозуміло, що працівники цього підприємства ("Украерорух" - ред.) обурені діями керівництва, висловили йому недовіру. Відповідно я, як народний депутат, звернувся до правоохоронних органів, які відкрили низку кримінальних справ, по яких зараз ведеться слідство", - зазначив нардеп.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінінфраструктури другий тиждень не здатні пояснити, нащо поспіхом переписують статут "Украероруху"
Головко додав, що у ВР чекають результатів аудиту підприємства, анонсованих міністром.
"Нам відомо, що зараз проводиться фінансовий аудит цього підприємства. Ми розуміємо, що там є суттєві порушення, у зв'язку з чим і були відкриті кримінальні справи. Ми віримо в те, що найближчим часом буде винесений акт цієї фінперевірки. Ми сподіваємось на міністра Омеляна, його заступників, що вони доведуть цю справу до кінця, наведуть порядок на ДП, звільнивши керівництво, яке себе дискредитувало", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, оборудку з коштами “Украероруху” та “Платинум банку” вивчать у САП ГПУ.
Додамо, що серед ймовірних причетних до виведення коштів з ДП “Украерорух” ЗМІ згадують прізвище одного з чинних чиновників підприємства — Гомболевського. Та, незважаючи на це, він не лише не відсторонений від посади на час слідства, але й до його повноважень додаються нові сфери впливу.
Так, на початку лютого заступник міністра інфраструктури Лавренюк видав наказ про утворення робочої групи, що має внести зміни до статуту ДП “Украерорух”. І головним відповідальним за процес організації переписування документу визначили саме Гомболевського.
З якою метою чиновникам Мініфраструкутри знадобилося переписувати статут “Украероруху” на піку скандалу із чинним керівництвом — невідомо. Зокрема, на інформаційний запит УНН з цього приводу відомство не відповідає вже другий тиждень.
Також нагадаємо, що колектив “Украероруху” у грудні минулого року висловив недовіру директору Бабейчуку (який перебуває на лікарняному), заступнику директора Мельнікову, заступнику директора Шевчуку та власне Гомболевському. Співробітники ДП вимагають усіх їх звільнити.