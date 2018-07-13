В ВР хотят реализовать электронную карту нардепа в 2019 году

"Я думаю, что это будет очень важное решение для организации работы ВР ... Одна из главных задач, которые стоят перед нами, - это ведение электронной карты для всех депутатов. Чтобы вход в сессионный зал, голосования на комитетах и ​​голосования в парламенте происходили по одной электронной карте ... Я надеюсь, что в следующем году мы сможем эту инициативу реализовать", - сообщил Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парубий рассказал, когда Рада может принять новый Избирательный кодекс

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.