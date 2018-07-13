В ВР хотят реализовать электронную карту нардепа в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что в следующем году народные депутаты Украины будут голосовать и проходить в парламент по электронной карте. Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции, передает УНН.
"Я думаю, что это будет очень важное решение для организации работы ВР ... Одна из главных задач, которые стоят перед нами, - это ведение электронной карты для всех депутатов. Чтобы вход в сессионный зал, голосования на комитетах и голосования в парламенте происходили по одной электронной карте ... Я надеюсь, что в следующем году мы сможем эту инициативу реализовать", - сообщил Парубий.
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Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что вопрос обновления ЦИК будет одним из первых, с которого Верховная Рада начнет свою работу осенью.