У ВР хочуть реалізувати електронну карту нардепа у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що наступного року народні депутати України будуть голосувати та проходити до парламенту по електронній карті. Про це він заявив під час підсумкової прес-конференції, передає УНН.
“Я думаю, що це буде дуже важливе рішення для організації роботи ВР... Одним з головних завдань, які стоять перед нами — це ведення електронної картки для усіх депутатів. Щоб вхід до сесійної зали, голосування на комітетах і голосування у парламенті відбувались за однією електронною карткою... Я сподіваюсь, що наступного року ми зможемо цю ініціативу реалізувати”, — повідомив Парубій.
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Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.