У ВР хочуть реалізувати електронну карту нардепа у 2019 році

“Я думаю, що це буде дуже важливе рішення для організації роботи ВР... Одним з головних завдань, які стоять перед нами — це ведення електронної картки для усіх депутатів. Щоб вхід до сесійної зали, голосування на комітетах і голосування у парламенті відбувались за однією електронною карткою... Я сподіваюсь, що наступного року ми зможемо цю ініціативу реалізувати”, — повідомив Парубій.

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Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени.