У ВР хочуть реалізувати електронну карту нардепа у 2019 році

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій сподівається, що наступного року народні депутати України будуть голосувати та проходити до парламенту по електронній карті. Про це він заявив під час підсумкової прес-конференції, передає УНН.

“Я думаю, що це буде дуже важливе рішення для організації роботи ВР... Одним з головних завдань, які стоять перед нами — це ведення електронної картки для усіх депутатів. Щоб вхід до сесійної зали, голосування на комітетах і голосування у парламенті відбувались за однією електронною карткою... Я сподіваюсь, що наступного року ми зможемо цю ініціативу реалізувати”, — повідомив Парубій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Парубій розповів, коли Рада може прийняти новий Виборчий кодекс

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що питання оновлення ЦВК буде одним з перших, з якого Верховна Рада почне свою роботу восени. 

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