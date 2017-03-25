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Во Владимирском соборе простились с Д.Вороненковим

Во Владимирском соборе простились с Д.Вороненковим

Киев • УНН

 • 15339 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Во Владимирском соборе в Киеве прощаются с погибшим бывшим депутатом Государственной Думы России Дмитрием Вороненкова, сообщает корреспондент УНН.

В соборе находится около ста человек, среди которых вдова убитого - Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и российский политический деятель Ольга Курносова.

Как сообщал УНН, вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова рассказала, что ее возят на бронированном автомобиле после убийства ее мужа.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова .

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка. Последний скончался в больнице .

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

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