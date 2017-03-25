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У Володимирському соборі попрощались із Д.Вороненковим

У Володимирському соборі попрощались із Д.Вороненковим

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У Володимирському соборі у Києві прощаються із загиблим колишнім депутатом Державної Думи Росії Дмитром Вороненковим, повідомляє кореспондент УНН.

У соборі знаходиться близько ста осіб, серед яких вдова убитого - Марія Максакова, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов та російський політичний діяч Ольга Курносова.

Як повідомляв УНН, вдова убитого в центрі Києва колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова розповіла, що її возять на броньованому автомобілі після вбивства її чоловіка.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Українські Національні Новини

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