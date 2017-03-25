У Володимирському соборі попрощались із Д.Вороненковим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Володимирському соборі у Києві прощаються із загиблим колишнім депутатом Державної Думи Росії Дмитром Вороненковим, повідомляє кореспондент УНН.
У соборі знаходиться близько ста осіб, серед яких вдова убитого - Марія Максакова, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов та російський політичний діяч Ольга Курносова.
Як повідомляв УНН, вдова убитого в центрі Києва колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова розповіла, що її возять на броньованому автомобілі після вбивства її чоловіка.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.