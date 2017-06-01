В Волновахе пропавшую 14-летнюю девочку нашли мертвой
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 1 июня. УНН. В Волновахе нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
Вчера вечером, 31 мая, в Волновахский отдел полиции поступило сообщение от жительницы с.Андреевка о том, что ее несовершеннолетняя дочь не вернулась домой. Между последним телефонным разговором с девочкой и ее исчезновением прошло примерно полчаса.
Оперативники ГУНП в Донецкой области и сотрудники Волновахского отдела полиции искали девочку всю ночь.
"Ближе к утру буквально в 300 метрах от дома, в кустах, нашли уже труп девочки с явно выраженными признаками насильственной смерти и возможного изнасилования. В настоящее время на месте работают кинологи и следственно-оперативная группа. Осуществляются все необходимые меры с целью установления преступника. Еще раз подчеркиваю, что наказание за такие преступления должно быть усилено", - отметил председатель ГУНП в Донецкой области В.Аброськин.
По факту возбуждено уголовное производство по ст.115, ч.2, п.2,10 (умышленное убийство малолетнего ребенка сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти неестественным способом) и ст.152, ч.4 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Варшаве разыскивают несовершеннолетнюю украинку.