У Волновасі зниклу 14-річну дівчинку знайшли мертвою
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 1 червня. УНН. У Волновасі знайшли тіло 14-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.
Вчора ввечері, 31 травня, до Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки с.Андріївка про те, що її неповнолітня донька не повернулася додому. Між останньою телефонною розмовою з дівчинкою і її зникненням пройшло приблизно півгодини.
Оперативники ГУНП в Донецькій області та співробітники Волноваського відділу поліції шукали дівчинку всю ніч.
“Ближче до ранку буквально в 300 метрів від будинку, в кущах, знайшли вже труп дівчинки з явно вираженими ознаками насильницької смерті та ймовірного зґвалтування. На теперішній час на місці працюють кінологі та слідчо-оперативна група. Здійснюються всі необхідні заходи з метою встановлення злочинця. Ще раз наголошую, що покарання за такі злочини повинно бути посилено”, — зазначив голова ГУНП у Донецькій області В.Аброськін.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст.115, ч.2, п.2,10 (умисне вбивство малолітньої дитини поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) та ст.152, ч.4 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього) Кримінального кодексу України.
Проводиться досудове розслідування.
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