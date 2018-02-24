В Vodafone сообщили о восстановлении связи в оккупированном Луганске

"Только что сообщили, что Луганск снова в эфире. А 28 февраля мы едем в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы. На повестке дня обсуждение ситуации со связью в Донецке. Такие новости сегодня", - сообщила В.Рубан.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия "затянула" на оккупированный Донбасс своего мобильного провайдера.