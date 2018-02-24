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У Vodafone повідомили про відновлення зв'язку в окупованому Луганську

У Vodafone повідомили про відновлення зв'язку в окупованому Луганську

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна заявив про відновлення зв'язку на окупованій території Луганської області. Про це у Facebook повідомила відділу зв’язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан, передає УНН.

"Щойно повідомили, що Луганськ знов в ефірі. А 28 лютого їдемо до Мінська на засідання трьохсторонньоі контактноі групи. На порядку денному обговорення ситуації із зв‘язком у Донецьку. Такі новини сьогодні", - повідомила В.Рубан.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія “затягла” на окупований Донбас свого мобільного провайдера.

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