У Vodafone повідомили про відновлення зв'язку в окупованому Луганську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Оператор мобільного зв'язку Vodafone Україна заявив про відновлення зв'язку на окупованій території Луганської області. Про це у Facebook повідомила відділу зв’язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан, передає УНН.
"Щойно повідомили, що Луганськ знов в ефірі. А 28 лютого їдемо до Мінська на засідання трьохсторонньоі контактноі групи. На порядку денному обговорення ситуації із зв‘язком у Донецьку. Такі новини сьогодні", - повідомила В.Рубан.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія “затягла” на окупований Донбас свого мобільного провайдера.