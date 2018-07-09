В Армении тысячи людей по всей стране облились водой

Как обычно, жители страны разделились на тех, кто обливает и на тех, кого обливают. Этот праздник входит в пятерку главных христианских праздников в Армении и празднуется через 14 недель после Пасхи.



Стоит отметить, что оно имеет и языческую традицию, и означает праздник плодородия.



Напомним, 22 июня в рамках празднования 11-й годовщины деятельности ИА УНН официально установлен рекорд Украины - нанесение новости на съедобную поверхность. Книга рекордов Украины официально зарегистрировала рекорд Украины в категории "Кондитерские изделия, впервые" - нанесение информационного текста (новости) на съедобную поверхность кондитерского изделия.

Текст новости, размещенной на торте: "Информационное агентство УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ празднует 11 лет деятельности!"