У Вірменії тисячі людей по всій країні облилися водою

Як зазвичай, мешканці країни розподілилися на тих, хто обливає і на тих, кого обливають. Це свято входить у п’ятірку найголовніших християнських свят у Вірменії і святкується через 14 тижнів після Пасхи.



Варто відмітити, що воно має і язичницьку традицію, і означає свято родючості.



Нагадаємо, 22 Червня у рамках святкування 11-ї річниці діяльності ІА УНН офіційно встановлено рекорд України – нанесення новини на їстівну поверхню. Книга рекордів України офіційно зареєструвала рекорд України в категорії "Кондитерські вироби, вперше" - нанесення інформаційного тексту (новини) на їстівну поверхню кондитерського виробу.

Текст новини, розміщеної на торті: "Інформаційне агентство УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ НОВИНИ святкує 11 років діяльності!"