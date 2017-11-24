В выходные в Киеве ограничат движение по Московскому и Южному мостам

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4540 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5415 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83874 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76425 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120599 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115740 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145999 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107427 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108845 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Актуальное
В выходные в Киеве ограничат движение по Московскому и Южному мостам

В выходные в Киеве ограничат движение по Московскому и Южному мостам

Киев  •  УНН

 • 16397 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В выходные ограничат движение транспорта по Московским и Южным мостам из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

С 8:00 25 ноября по 1:00 26 ноября на Московском мосту будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении ст.м. "Петровка" из-за ремонта деформационного шва.

Также с 26 ноября по 20 декабря на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет ограничено движение транспорта в первой полосе. Ограничение будет действовать в связи с установлением полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с моста.

Водителей призвали с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН, 24 ноября улицу Богомольца в Киеве перекрыли из-за пожара в жилом доме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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