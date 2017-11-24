В выходные в Киеве ограничат движение по Московскому и Южному мостам

С 8:00 25 ноября по 1:00 26 ноября на Московском мосту будет ограничено движение транспорта в первой полосе в направлении ст.м. "Петровка" из-за ремонта деформационного шва.

Также с 26 ноября по 20 декабря на эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет ограничено движение транспорта в первой полосе. Ограничение будет действовать в связи с установлением полужесткого барьера безопасности на эстакадном съезде с моста.

Водителей призвали с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с ремонтом.

Как сообщал УНН, 24 ноября улицу Богомольца в Киеве перекрыли из-за пожара в жилом доме.