У вихідні в Києві обмежать рух Московським і Південним мостами

З 8:00 25 листопада до 1:00 26 листопада на Московському мосту буде обмежено рух транспорту в першій смузі в напрямку ст.м. “Петрівка” через ремонт деформаційного шва.

Також з 26 листопада до 20 грудня на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу в напрямку Столичного шосе буде обмежений рух транспорту в першій смузі. Обмеження діятиме у зв’язку зі встановленням напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з мосту.

Водіїв закликали з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із ремонтом.

Як повідомляв УНН, 24 листопада вулицю Богомольця у Києві перекрили через пожежу у житловому будинку.