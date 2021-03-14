В Вене для экскурсий откроют “балкон Гитлера”

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 47826 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 66412 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108628 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144275 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195368 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193297 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279448 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327364 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157864 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143157 просмотра

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В Вене для экскурсий откроют “балкон Гитлера”

В Вене для экскурсий откроют “балкон Гитлера”

Киев  •  УНН

 • 83544 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Вене для посетителей откроют “балкон Гитлера”, из которого Адольф Гитлер провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Welt.

Детали

По словам директора Дома истории Австрии (HdGÖ) Моники Зоммер, “балконом Гитлера” могут проводить экскурсии для заинтересованных. В ходе опроса посетителей HdGÖ, который расположен в Хофбурге, явное большинство высказалось за открытие этого исторического места.

дополнительно

Дом истории Австрии (HdGÖ), который открылся всего два года назад, является единственным крупным музеем современной истории в Австрии, и в 2019 году он был больше 100 000 посетителей.

Напомним

Австрийские власти представили план перестройки дома, где родился будущий немецкий диктатор Адольф Гитлер. Расположенный в городе Браунау-на-Инне дом переделают на полицейский участок — это должно сделать его непривлекательным для неонацистов.

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