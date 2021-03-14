В Вене для экскурсий откроют “балкон Гитлера”
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Вене для посетителей откроют “балкон Гитлера”, из которого Адольф Гитлер провозгласил аншлюс Австрии и Третьего рейха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Welt.
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По словам директора Дома истории Австрии (HdGÖ) Моники Зоммер, “балконом Гитлера” могут проводить экскурсии для заинтересованных. В ходе опроса посетителей HdGÖ, который расположен в Хофбурге, явное большинство высказалось за открытие этого исторического места.
дополнительно
Дом истории Австрии (HdGÖ), который открылся всего два года назад, является единственным крупным музеем современной истории в Австрии, и в 2019 году он был больше 100 000 посетителей.
Напомним
Австрийские власти представили план перестройки дома, где родился будущий немецкий диктатор Адольф Гитлер. Расположенный в городе Браунау-на-Инне дом переделают на полицейский участок — это должно сделать его непривлекательным для неонацистов.