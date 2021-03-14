У Відні для екскурсій відкриють “балкон Гітлера”

Деталі

За словами директора Будинку історії Австрії (HdGÖ) Моніки Зоммер, “балконом Гітлера” можуть проводити екскурсії для зацікавлених. В ході опитування відвідувачів HdGÖ, який розміщений у Хофбурзі, явна більшість висловилася за відкриття цього історичного місця.

Додатково

Будинок історії Австрії (HdGÖ), який відкрився лише два роки тому, є єдиним великим музеєм сучасної історії в Австрії, і в 2019 році його було більше 100 000 відвідувачів.

Нагадаємо

Австрійська влада представила план перебудови будинку, де народився майбутній німецький диктатор Адольф Гітлер. Розташований у місті Браунау-на-Інні будинок перероблять на поліцейський відділок - це має зробити його непривабливим для неонацистів.