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В Венесуэле прошли многотысячные антиправительственные демонстрации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Венесуэле вновь вышли на улицы тысячи противников президента страны Николаса Мадуро, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Массовые акции состоялись в Каракасе и еще ряде городов.

Демонстранты держат в руках плакаты с лозунгом “Больше не надо диктатуры” и “Каприлеса в президенты”.

Столичная полиция закрыла много станций метро и установила пункты контроля на крупных улицах Каракаса.

Поводом для протестов стало принятое накануне решение властей в отношении лидера оппозиции Энрике Каприлеса. Согласно постановлению ведомства финансового контроля, губернатор штата Миранда и лидер альянса оппозиционных партий “Блок демократического единства” в течение ближайших 15 лет не сможет занимать политические должности в стране.

Ведомство обвинило политика “административных нарушениях”. В ответ Е.Каприлес призвал граждан страны выйти на улицы.

“Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Увидимся на улицах Венесуэлы”, — написал Е.Каприлес на своей странице в Twitter.

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