В Венесуэле прошли многотысячные антиправительственные демонстрации
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Венесуэле вновь вышли на улицы тысячи противников президента страны Николаса Мадуро, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Массовые акции состоялись в Каракасе и еще ряде городов.
Демонстранты держат в руках плакаты с лозунгом “Больше не надо диктатуры” и “Каприлеса в президенты”.
Столичная полиция закрыла много станций метро и установила пункты контроля на крупных улицах Каракаса.
Поводом для протестов стало принятое накануне решение властей в отношении лидера оппозиции Энрике Каприлеса. Согласно постановлению ведомства финансового контроля, губернатор штата Миранда и лидер альянса оппозиционных партий “Блок демократического единства” в течение ближайших 15 лет не сможет занимать политические должности в стране.
Ведомство обвинило политика “административных нарушениях”. В ответ Е.Каприлес призвал граждан страны выйти на улицы.
“Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Увидимся на улицах Венесуэлы”, — написал Е.Каприлес на своей странице в Twitter.