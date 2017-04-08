У Венесуелі відбулися багатотисячні антиурядові демонстрації
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Венесуелі знову вийшли на вулиці тисячі противників президента країни Ніколаса Мадуро, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Масові акції відбулися в Каракасі і ще низці міст.
Демонстранти тримають в руках плакати з гаслом “Більше не треба диктатури” і “Капрілеса в президенти”.
Столична поліція закрила багато станцій метро і встановила пункти контролю на великих вулицях Каракаса.
Приводом для протестів стало прийняте напередодні рішення влади щодо лідера опозиції Енріке Капрілеса. Згідно з постановою відомства фінансового контролю, губернатор штату Міранда і лідер альянсу опозиційних партій “Блок демократичної єдності” протягом найближчих 15 років не зможе займати політичні посади в країні.
Відомство звинуватило політика “адміністративних порушеннях”. У відповідь Е.Капрілес закликав громадян країни вийти на вулиці.
“Добре сміється той, хто сміється останнім. Побачимося на вулицях Венесуели”, — написав Е.Капрілес на своїй сторінці в Twitter.