В Венедиктовой оправдались из-за обвинений НАБУ по резонансным делам

"... все решения, которые принято Офисом Генерального прокурора и, в частности, Генеральным прокурором, основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства Украины, международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, с учетом практики Европейского суда по правам человека и в пределах установленных законом сроков", - отметили в Офисе.

В сообщении отмечается, что 1 декабря 2020 года Генеральным прокурором ... было изменено группу прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов в форме процессуального руководства, в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, которое расследуется детективами НАБУ.

"... Генеральным прокурором действительно было принято решение о включении Генерального прокурора в состав группы.

Кроме этого, с целью достижения эффективного досудебного расследования и изучения обстоятельств дела по существу, в состав группы прокуроров, были включены и.о. руководителя САП Максима Грищука, а старшим группы определено начальника управления САП Андрея Довганя", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такие действия Генерального прокурора в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства Украины, не нуждались в согласованиях ни с одним лицом или органом досудебного расследования.

В Офисе также акцентировали внимание НАБУ на том, что изменение группы прокуроров в уголовном производстве не влияет на проведение следственных розыскных действий в рамках досудебного расследования уголовного производства правоохранительным органом.

"... Генеральным прокурором было составлено и подписано сообщение о подозрении действующему народному депутату, как вероятному участнику преступной группы, который получает неправомерную выгоду за использование возложенных на него законных полномочий и обязанностей народного депутата Украины. В дальнейшем, по поручению Генерального прокурора, 17 сентября 2020 прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры было сообщено о подозрении народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

В Офисе также указали, что детективами НАБУ вместо того, чтобы предоставить все имеющиеся материалы Генеральному прокурору для их изучения, в нарушение требований действующего законодательства были разглашены видео негласных следственных розыскных действий с целью попытки оказания давления на Генерального прокурора с помощью медиа-сообщества и общественных активистов и необоснованного обвинения в прикрытии вероятных фигурантов уголовного производства, что является нарушением гарантии независимости прокурора в принятых им решениях. Подчеркиваем, что оценка обоснованности подозрения любому человеку на основании нескольких видеоматериалов была бы грубым нарушением основных конституционных принципов.

По экстрадиции бенефициарного владельца "ВиЭйБи Банка", следует отметить, что Офисом Генерального прокурора действительно дважды возвращались материалы уголовного производства в НАБУ. Кроме того, Офис Генерального прокурора неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить дополнительные сведения и процессуальные решения, что были выявлены и приняты в рамках уголовного производства. Именно по инициативе Генерального прокурора проводилось совещание с руководителями НАБУ и САП об имеющихся процессуальных нарушениях, которые могут поставить под угрозу конечный результат в виде законного уголовного преследования подозреваемого, отметили в пресс-службе.

"По поводу обвинений Генерального прокурора в неизменении прокурора в производстве по формуле "Роттердам +" следует отметить, что в течение следствия никто не высказывал сомнений в его эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров.

Однако, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, который в соответствии со статьей 36 УПК Украины и Закона Украины "О прокуратуре" является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве", - говорится в сообщении.

В Офисе добавили, что 11 ноября 2020 года Высшим антикоррупционным судом отказано в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры в указанном уголовном производстве, а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности. В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела.

У Венедиктовой не обошли возможности намекнуть, что "НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис Генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд.

"... подобные упреки Национального антикоррупционного бюро Украины в адрес Офиса Генерального прокурора возможно расценить исключительно как попытку публичной дискредитации, как руководителя правоохранительного органа, так и его работников, и снижение уровня доверия к ним в критически низкого путем манипулирования фактами и безосновательными обвинениями.

Кроме того, искажение Национальным антикоррупционным бюро реальных фактов может свидетельствовать о попытке скрыть неэффективность осуществленных досудебных расследований и использование СМИ в целях давления на Генерального прокурора для принятия тех или иных процессуальных решений, что является нарушением действующего законодательства Украины и гарантий самостоятельности и независимости прокурора в осуществлении его деятельности", - резюмировалиу Венедиктовой.

Ранее НАБУ заявило о вмешательстве Венедиктовой в дело об афере с имуществом Нацгвардии.