В Великобритании назначили нового министра обороны

"Да, мы можем это подтвердить", - сообщили изданию в пресс-службе правительства Великобритании.

Гэвин Уильямсон с лета прошлого года занимает должность так называемого главного парламентского организатора Консервативной партии. Прежде чем стать профессиональным политиком, он работал в архитектурном бюро. На выборах 2010 года был избран депутатом парламента от региона Южный Стаффордшир.

Накануне глава Минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за "несоответствующего поведения".

Британская радиоведущая Джулия Хартли-Брюэр, не называя имен, рассказала, что больше десяти лет назад на ужине во время конференции Консервативной партии один мужчина неоднократно пытался положить руку на колено, из-за чего журналистке пришлось пригрозить, что она ударит его по лицу.

Личность мужчины установил таблоид Sun: им оказался Майкл Фэллон. Тот признал свою вину, но отметил, что уже давно извинился за этот поступок.