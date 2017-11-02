У Великій Британії призначили нового міністра оборони

"Так, ми можемо це підтвердити", - повідомили виданню в прес-службі уряду Великобританії.

Гевін Вільямсон з літа минулого року обіймає посаду так званого головного парламентського організатора Консервативної партії. Перш ніж стати професійним політиком, він працював в архітектурному бюро. На виборах 2010 року його обрали депутатом парламенту від регіону Південний Стаффордшир.

Напередодні глава Міноборони Майкл Феллон подав у відставку через "невідповідну поведінку".

Британська радіоведуча Джулія Хартлі-Брюер, не називаючи імен, розповіла, що більше десяти років тому на вечері під час конференції Консервативної партії один чоловік неодноразово намагався покласти руку їй на коліно, через що журналістці довелося пригрозити, що вона вдарить його по обличчю.

Особу чоловіка встановив таблоїд Sun: ним виявився Майкл Феллон. Той визнав свою провину, але зазначив, що вже давно вибачився за цей вчинок.