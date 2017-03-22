В убийстве Ким Чен Нама подозревают сына экс-посла КНДР во Вьетнаме

Отмечается, что 33-летний Ли Чжи Хен проживал во Вьетнаме около 10 лет. Великолепное владение вьетнамским языком, как считает следствие, помогло ему завербовать гражданку этой страны, которая стала одной из двух исполнительниц преступления.

Сообщается, что вьетнамка была завербована в декабре прошлого года, после чего Ли и еще один подозреваемый совершили вместе с ней поездку в Камбоджу, где провели тренировку покушения.

Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

Суд в Куала-Лумпуре предъявил двум женщинам - 25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама - обвинение в убийстве.

По данным южнокорейских спецслужб, преступление было организовано двумя министерствами КНДР: государственной безопасности и иностранных дел.

Со своей стороны Пхеньян обвинил в организации убийства Сеул и Вашингтон.

В рамках расследования убийства в Малайзии были задержаны также двое граждан КНДР. Однако доказательств против одного из них оказалось недостаточно и его депортировали на родину.



16 марта стало известно, что Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама.

В конце прошлой недели малазийская полиция заявила о появлении новых подозреваемых по этому делу.