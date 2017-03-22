У вбивстві Кім Чен Нама підозрюють сина екс-посла КНДР у В'єтнамі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Один із чотирьох громадян Північної Кореї, яких розшукує поліція Малайзії за підозрою у вбивстві брата лідера КНДР Кім Чен Нама, є сином колишнього північнокорейського посла у В'єтнамі, передає УНН з посиланням на "Ренхап".
Зазначається, що 33-річний Лі Чжи Хен проживав у В'єтнамі близько 10 років. Чудове володіння в'єтнамською мовою, як вважає слідство, допомогло йому завербувати громадянку цієї країни, яка стала однією з двох виконавиць злочину.
Повідомляється, що в'єтнамка була завербована у грудні минулого року, після чого Лі та ще один підозрюваний здійснили разом із нею поїздку до Камбоджі, де провели тренування замаху.
Нагадаємо, Кім Чен Нама вбили 13 лютого за допомогою великої дози нервово-паралітичного токсину VX.
Суд у Куала-Лумпурі пред'явив двом жінкам – 25-річній громадянці Індонезії та 28-річній громадянці В'єтнаму – обвинувачення у вбивстві.
За даними південнокорейських спецслужб, злочин був організований двома міністерствами КНДР: державної безпеки і закордонних справ.
Зі свого боку Пхеньян звинуватив в організації вбивства Сеул і Вашингтон.
У рамках розслідування вбивства в Малайзії були затримані також двоє громадян КНДР. Однак доказів проти одного з них виявилося недостатньо і його депортували на батьківщину.
16 березня стало відомо, що Інтерпол оголосив у розшук чотирьох громадян КНДР, підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама.
Наприкінці минулого тижня малайзійська поліція заявила про появу нових підозрюваних у цій справі.