В Ватикане запретят продажу сигарет

Сообщается, что согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - курение ежегодно вызывает более семи миллионов смертей во всем мире.

Отмечается, что сигареты в Ватикане продавались по сниженной цене работникам и пенсионерам.

Также, сообщается, что работающим в Ватикане разрешается покупать пять коробок сигарет в месяц. Многие итальянцы просят своих друзей, которые работают в Ватикане, покупать им сигареты, потому что они стоят намного меньше, чем в Италии.

"Никакая прибыль не может быть законной, если она стоит людям их жизни", - сказал представитель папы.

Напомним, в январе-августе 2017 года Украина экспортировала табачных изделий на 5,1 млрд грн, что на 4% больше, чем в соответствующий период прошлого года.