У Ватикані заборонять продаж сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Папа римський Франциск наказав заборонити продаж сигарет у Ватикані з наступного року, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) - куріння щорічно викликає більше семи мільйонів смертей у всьому світі.
Відзначається, що сигарети в Ватикані продавалися за зниженою ціною працівникам і пенсіонерам.
Також, повідомляється, що працівникам у Ватикані дозволяється купувати п'ять коробок сигарет на місяць. Багато італійців просять своїх друзів, які працюють у Ватикані, купувати сигарети для них, тому що вони коштують набагато менше, ніж в Італії.
"Жодний прибуток не може бути законним, якщо він коштує людям їхнього життя", - сказав представник папи.
Нагадаємо, в січні-серпні 2017 року Україна експортувала тютюнових виробів на 5,1 млрд грн, що на 4% більше, ніж у відповідний період минулого року.