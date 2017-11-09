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У Ватикані заборонять продаж сигарет

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Папа римський Франциск наказав заборонити продаж сигарет у Ватикані з наступного року, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) - куріння щорічно викликає більше семи мільйонів смертей у всьому світі.

Відзначається, що сигарети в Ватикані продавалися за зниженою ціною працівникам і пенсіонерам.

Також, повідомляється, що працівникам у Ватикані дозволяється купувати п'ять коробок сигарет на місяць. Багато італійців просять своїх друзів, які працюють у Ватикані, купувати сигарети для них, тому що вони коштують набагато менше, ніж в Італії.

"Жодний прибуток не може бути законним, якщо він коштує людям їхнього життя", - сказав представник папи.

Нагадаємо, в січні-серпні 2017 року Україна експортувала тютюнових виробів на 5,1 млрд грн, що на 4% більше, ніж у відповідний період минулого року.

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