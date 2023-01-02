В Ватикане проходит церемония прощания с Папой Бенедиктом XVI
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В понедельник, 2 января, проходит церемония прощания с Папой Бенедиктом. Тысячи католиков приехали в Ватикан, чтобы воздать честь бывшему Папе Бенедикту XVI. Прощание продлится три дня в базилике Святого Петра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
В воскресенье Ватикан обнародовал фотографии умершего Папы Бенедикта, одетого в красную папскую траурную мантию и с золотой митрой на голове, в монастырской часовне.
Похороны Бенедикта будут "торжественными, но простыми", он будет похоронен в папских гробницах под базиликой Святого Петра.
Ватикан еще не обнародовал подробности списка участников церемонии, но указано, что он будет включать в себя делегации из Италии и родной для Бенедикта Германии.
Бенедикт возглавлял католическую церковь восемь лет, а в 2013 году стал первым ушедшим в отставку Папой за шесть веков, ссылаясь на ухудшение состояния здоровья.
Дополнение
31 декабря 2022 года умер Папа Римский Бенедикт XVI. Апостольский престол занимал с 2005 по 2013 годы. О его смерти сообщила пресс-служба Ватикана.