У Ватикані проходить церемонія прощання з Папою Бенедиктом XVI

Деталі

У неділю Ватикан оприлюднив фотографії померлого Папи Бенедикта, одягненого в червону папську траурну мантію та з золотою митрою на голові, у монастирській каплиці.

Похорони Бенедикта будуть "урочистими, але простими", він буде похований у папських гробницях під базилікою Святого Петра.

Ватикан ще не оприлюднив подробиць списку учасників церемонії, та вказано, що він включатиме делегації з Італії та рідної для Бенедикта Німеччини.

Бенедикт очолював католицьку церкву вісім років, а в 2013 році став першим Папою, який пішов у відставку, за шість століть, посилаючись на погіршення стану здоров'я.

Доповнення

31 грудня 2022 року помер Папа Римський Бенедикт XVI. Апостольський престол він обіймав з 2005 по 2013 роки. Про його смерть повідомила пресслужба Ватикану.