У Ватикані проходить церемонія прощання з Папою Бенедиктом XVI
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У понеділок, 2 січня, проходить церемонія прощання з Папою Бенедиктом. Тисячі католиків приїхали до Ватикану, щоб віддати честь колишньому Папі Бенедикту XVI. Прощання триватиме три дні у базиліці Святого Петра. Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.
Деталі
У неділю Ватикан оприлюднив фотографії померлого Папи Бенедикта, одягненого в червону папську траурну мантію та з золотою митрою на голові, у монастирській каплиці.
Похорони Бенедикта будуть "урочистими, але простими", він буде похований у папських гробницях під базилікою Святого Петра.
Ватикан ще не оприлюднив подробиць списку учасників церемонії, та вказано, що він включатиме делегації з Італії та рідної для Бенедикта Німеччини.
Бенедикт очолював католицьку церкву вісім років, а в 2013 році став першим Папою, який пішов у відставку, за шість століть, посилаючись на погіршення стану здоров'я.
Доповнення
31 грудня 2022 року помер Папа Римський Бенедикт XVI. Апостольський престол він обіймав з 2005 по 2013 роки. Про його смерть повідомила пресслужба Ватикану.