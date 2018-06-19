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В Варшаве открылся музей водки

В Варшаве открылся музей водки

Киев  •  УНН

 • 17867 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На прошлой неделе в Варшаве (Польша) открылся музей водки, передает УНН со ссылкой на Drinks International.

Музей находится в здании бывшего водочного завода "Koneser", где в свое время продавалась водка известных польских марок - "Wyborowa" и "Luksusowa".

Основная задача музея - показать отличие польского продукта от конкурентов. Организаторы надеются, что музей станет популярной новой точкой на туристической карте Варшавы.

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Также в музее представлены экспозиции с историей бутылок и этикеток. Посетители смогут увидеть процесс изготовления как современной водки, так и продукта, который готовили несколько столетий назад.

Напомним, как писал УНН, украинская водка стала фаворитом слепых дегустаций в разных странах мира.

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