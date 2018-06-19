У Варшаві відкрився музей горілки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Минулого тижня у Варшаві (Польща) відкрився музей горілки, передає УНН з посиланням на Drinks International.
Музей розташований у будівлі колишнього горілчаного заводу "Koneser", де свого часу продавалася горілка відомих польських марок - "Wyborowa" і "Luksusowa".
Основне завдання музею - показати відмінність польського продукту від конкурентів. Організатори сподіваються, що музей стане популярною новою точкою на туристичній карті Варшави.
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Також у музеї представлені експозиції з історією пляшок і етикеток. Відвідувачі зможуть побачити процес виготовлення як сучасної горілки, так і продукту, який готували кілька століть назад.
Нагадаємо, як писав УНН, українська горілка стала фаворитом сліпих дегустацій у різних країнах світу.