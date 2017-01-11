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У В.Лутковской назвали обнародование Н.Савченко списков пленных шагом к решению проблемы

У В.Лутковской назвали обнародование Н.Савченко списков пленных шагом к решению проблемы

Киев • УНН

 • 14245 просмотра

Михаил Чаплыга отметил, что обнародование таких списков имеет много есть рисков, в том числе и нравственных

КИЕВ. 11 января. УНН. Правозащитники приветствуют шаг народного депутата Надежды Савченко, которая обнародовала списки пленных украинских военных, хотя такой поступок и может нести определенные угрозы. Об этом в комментарии УНН сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга.

На вопрос журналиста, как правозащитники оценивают опубликованые списки Надежды Савченко, М.Чаплыга отметил, что людей, вошедших в эти списки можно разделить на несколько групп.

"Например, списки политических заключенных, которые должны быть на территории Российской Федерации или в Крыму. Эти 44 человека давно известны. Более того, на их поддержку и призывы освободить было очень много публичных акций, в том числе и я, и уполномоченные принимали участие в таких мероприятиях. Это известно и я считаю, что чем больше мы вспоминаем о них, чем больше мы обращаем внимание международного сообщества, тем лучше и больше шансов на то, что удастся найти определенное политическое решение ", - сказал М.Чаплыга.

Отдельно он прокомментировал списки лиц, пропавших без вести в зоне проведения АТО.

"С одной стороны лица, пропали без вести, МВД их ищет, служба розыска их ищет. Поэтому информация максимально распространяется. Это может помочь установить их местонахождение. Однако СБУ говорит, что существует особый порядок обнародования данных наших военнослужащих. Большая часть людей, которые считаются пропавшими без вести, либо находятся в плену на территории так называемых "ДНР" или "ЛНР" - это военнослужащие. Здесь, как говорят в СБУ, есть определенное нарушение требований закона о борьбе с терроризмом ", - отметил М .Чаплыга.

Также представитель В.Лутковской добавил, что если говорить о списки лиц, которых хотят получить в ОРДЛО, то есть также очень важный аспект: хотят ли люди, которые указаны в этом списке, быть перемещенными туда?

Он отметил, что обнародование таких списков имеет много   рисков, в том числе и моральных.

"Например семья, которой сообщили о смерти ребенка или отца, а здесь публикуют списки, где человек упоминается как живой. Затем, возможно, списки будут уточнять ... Это очень тонкая моральная грань ", - отметил М.Чаплыга.

Он добавил, что есть определенный аспект, преступники могут манипулировать семьями людей, которые внесены в списки.

"Могут обращаться к семье и говорить, Ваш ребенок или Ваш отец жив, находится в плену, и так как государство не эффективно, давайте будем что-то решать. Такие люди живут надеждой на то, что когда-то дети или родители вернутся живыми. Есть большой риск того, что этим будут манипулировать ", - отметил М.Чаплыга.

Однако он отметил, что если в целом оценивать списки, то правозащитники приветствуют такой шаг Надежды Савченко.

"... Справедливо замечая, что долгий период времени не было определенного какого-то прогресса в переговорах, непонятно, что происходит, эффекта нет и события происходят в режиме секретности ... Поэтому публикация таких списков - это как шаг к актуализации вообще этой темы и побуждения по поиску возможных вариантов решения. Есть свои и плюсы и минусы ", - добавил он.

Напомним, накануне Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев , содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР / ЛНР".

Впоследствии нардеп откорректировала списки.

В СБУ пообещали отреагировать на опубликование Н.Савченко списков заложников.

Украинские Национальные Новости

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