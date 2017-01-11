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У В.Лутковської назвали оприлюднення Н.Савченко списків полонених кроком до розв’язання проблеми

У В.Лутковської назвали оприлюднення Н.Савченко списків полонених кроком до розв’язання проблеми

Київ • УНН

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Михайло Чаплига відзначив, що оприлюднення таких списків має багато є ризиків, в тому числі і моральних

КИЇВ. 11 січня. УНН. Правозахисники вітають крок народного депутата Надії Савченко, яка оприлюднила списки полонених українських військових, хоч такий вчинок і може нести певні загрози. Про це у коментарі УНН повідомив представник українського Омбудсмена Михайло Чаплига.

На запитання журналіста, як правозахисники оцінюють опубліковані списки Надії Савченко, М.Чаплига зазначив, що осіб, які ввійшли до цих списків можна розділити на декілька груп.

“Наприклад, списки політичних в’язнів, які мають бути на території Російської Федерації або в Криму. Ці 44 особи давно відомі. Більше того, на їх підтримку і заклики звільнити було дуже багато публічних акцій, в тому числі і я, і уповноважена приймали участь в таких заходах. Це відомо і я вважаю, що чим більше ми згадуємо про них, чим більше ми звертаємо увагу міжнародної спільноти, тим краще і більше шансів на те, що вдасться знайти певне політичне рішення”, — сказав М.Чаплига.

Окремо він прокоментував списки осіб, які зникли безвісті в зоні проведення АТО.

“З одного боку особи, які зникли безвісті, МВС їх шукає, служба розшуку їх шукає. Відтак інформація максимально поширюється. Це може допомогти встановити їх місце перебування. Проте СБУ каже, що існує особливий порядок оприлюднення даних наших військовослужбовців. Більша частина осіб, які вважаються зниклими безвісті, або перебувають в полоні або на території так званих "ДНР“ чи "ЛНР" — це військовослужбовці. Тут, як кажуть у СБУ, є певне порушення вимог закону про боротьбу з тероризмом”, — зазначив М.Чаплига.

Також представник В.Лутковської додав, що якщо говорити про списки осіб, яких хочуть отримати в ОРДЛО, то тут є також дуже важливий аспект: чи хочуть ті люди, які зазначені в тому списку, бути переміщенні туди?

Він зазначив, що оприлюднення таких списків має багато є ризиків, в тому числі і моральних.

“Наприклад родина, якій повідомили про смерть дитина чи батька, а тут публікують списки, де людина згадується як жива. Потім, можливо, списки будуть уточнювати... Це дуже тонка моральна грань”, — наголосив М.Чаплига.

Він додав, що є певний аспект, що злочинці можуть маніпулювати родинами людей, які внесені в списки.

“Можуть звертатися до родини і казати, Ваша дитина або Ваш батько живий, перебуває в полоні, і так як держава не ефективна, давайте будемо щось вирішувати. Такі люди живуть надією на те, що колись діти або батьки повернуться живими. Є великий ризик того, що цим будуть маніпулювати”, — зазначив М.Чаплига.

Проте він зауважив, що якщо в цілому оцінювати списки, то правозахисники вітають такий крок Надії Савченко.

“...справедливо зауважуючи, що довгий період часу не було певного якогось поступу у перемовинах, незрозуміло, що відбувається, ефекту немає і події відбуваються в режимі секретності... Тому публікація таких списків — це як крок до актуалізації взагалі цієї теми і спонукання щодо пошуку можливих варіантів розв’язання. Є свої і плюси і мінуси”, — додав він.

Нагадаємо, напередодні Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”.

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Н.Савченко списків заручників.

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