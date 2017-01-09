В Турции полиция разогнала водометами митинг против усиления власти Р.Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В Анкаре полиция применила слезоточивый газ, водометы и пластиковые пули против людей, которые протестовали перед зданием турецкого парламента против планов правительства по расширению полномочий президента, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона сотни людей, которые в понедельник пришли в парламент с протестом против запланированных изменений в Конституцию, которые расширят полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что одними из организаторов митинга были Республиканская народная партия (CHP), а также несколько неправительственных организаций и адвокатских объединений.
Кроме того, сообщается, что позже в понедельник парламент Турции начнет рассмотрение предложенных изменений в Конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента.
Как сообщал УНН, в Турции двух человек приговорили к пожизненному заключению за участие в государственном перевороте.