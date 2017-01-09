У Туреччині поліція розігнала водометами мітинг проти посилення влади Р.Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. В Анкарі поліція застосувала сльозогінний газ, водомети та пластикові кулі проти людей, які протестували перед будівлею турецького парламенту проти планів уряду з розширення повноважень президента, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомет, щоб розігнати сотні людей, які в понеділок прийшли під парламент з протестом проти запланованих змін до Конституції, що розширять повноваження Реджепа Тайіпа Ердогана”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після спроби перевороту в Туреччині звільнено ще 6 тис. держслужбовців
Зазначається, що одними з організаторів мітингу були Республіканська народна партія (CHP), а також кілька неурядових організацій та адвокатських об’єднань.
Окрім того, повідомляється, що пізніше в понеділок парламент Туреччини розпочне розгляд запропонованих змін до Конституції, що суттєво розширяють повноваження президента.
Як повідомляв УНН, у Туреччині двох осіб засудили до довічного ув’язнення через участь у державному перевороті.