В центре Киева начался марш ко Дню защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В центре столицы собралось довольно значительное количество ветеранов, волонтеров, общественных активистов и патриотов, чтобы почтить украинских защитников и поблагодарить за свободную Украину, которую они продолжают защищать и сегодня. Как сообщает корреспондент УНН, участники уже двинулись столицей.
Детали
Отметим, что сначала у памятника Шевченко прошло традиционное вече. Выступили представители различных политических и общественных организаций.
Между тем колонны участников марша сформировались у парка и двинулись к площади Независимости.
Напомним
Как сообщал УНН, в Киеве из-за проведения мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины перекрыли движение транспорта.