У центрі Києва розпочався марш до Дня захисників України

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Відзначимо, що спершу біля пам'ятника Шевченка відбулося традиційне віче. Виступили представники різних політичних та громадських організацій.

Тим часом колони учасників маршу сформувались біля парку та рушили до Майдану Незалежності.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у Києві через проведення заходів до Дня захисників і захисниць України перекрили рух транспорту.