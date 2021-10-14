У центрі Києва розпочався марш до Дня захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У центрі столиці зібралась доволі значна кількість ветеранів, волонтерів, громадських активістів та патріотів, щоб вшанувати українських захисників та подякувати за вільну Україну, яку вони продовжують боронити й сьогодні. Як повідомляє кореспондент УНН, учасники вже рушили столицею.
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Відзначимо, що спершу біля пам'ятника Шевченка відбулося традиційне віче. Виступили представники різних політичних та громадських організацій.
Тим часом колони учасників маршу сформувались біля парку та рушили до Майдану Незалежності.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у Києві через проведення заходів до Дня захисників і захисниць України перекрили рух транспорту.