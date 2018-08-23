В центре Киева начали устанавливать заборы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В центре Киева на улице Крещатик начали устанавливать заграждения для проведения завтра военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Заграждения установили по левой стороне улицы Крещатик (левая сторона по ходу движения транспорта - ред.) с Европейской площади до станции метро "Майдан Незалежности".
Президент пригласил всех прийти 24 августа на Крещатик и вместе отметить День Независимости.
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Как сообщал УНН, в День Независимости станции метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" будут частично закрыты.
Напомним, подразделения МВД примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости.