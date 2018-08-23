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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У центрі Києва почали встановлювати паркани

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. У центрі Києва на вулиці Хрещатик почали встановлювати загородження для проведення завтра військового параду з приводу 27-річниці Незалежності України. Про це повідомляє кореспондент УНН.

У центрі Києва почали встановлювати паркани

Загородження встановили по лівій стороні вулиці Хрещатик (ліва сторона за напрямком руху транспорту – ред.) з Європейської площі до станції метро "Майдан Незалежності".

Президент запросив усіх прийти 24 серпня на Хрещатик і разом відзначити День Незалежності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Графік перекриття руху у Києві з 23 по 25 серпня

Як повідомляв УНН, в День Незалежності станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені.

Нагадаємо, підрозділи МВС візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.

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