У центрі Києва почали встановлювати паркани
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У центрі Києва на вулиці Хрещатик почали встановлювати загородження для проведення завтра військового параду з приводу 27-річниці Незалежності України. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Загородження встановили по лівій стороні вулиці Хрещатик (ліва сторона за напрямком руху транспорту – ред.) з Європейської площі до станції метро "Майдан Незалежності".
Президент запросив усіх прийти 24 серпня на Хрещатик і разом відзначити День Незалежності.
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Як повідомляв УНН, в День Незалежності станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" будуть частково зачинені.
Нагадаємо, підрозділи МВС візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності.