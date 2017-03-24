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В "Трейд Коммодити" заявили о надлежащем качестве своего топлива

В "Трейд Коммодити" заявили о надлежащем качестве своего топлива

Киев • УНН

 • 7441 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания "Трейд Коммодити" импортирует и производит топливо соответствующее всем требованиям и стандартам качества. Об этом говорится в пресс-релизе, который компания распространила в ответ на упреки главы Госрезерва В.Мосийчука о якобы горючем несоответствующего качества, передает УНН.

"Заявления господина В.Мосийчука достаточно сомнительные хотя бы по тем причинам, что компания " Трейд Коммодити " не осуществила в адрес Государственного агентства резерва Украины ни одной поставки горючего. Соответственно, о проведении каких-либо официальных экспертиз качества нашего товара не может быть и речи ", - отметили в компании.

Зато, топливный трейдер отметил, что в течение прошлого года в честной конкурентной борьбе, которая разворачивается между участниками тендерных процедур на портале ProZorro, получил побед  общей стоимостью более 7 млрд грн.

"И ни один из наших клиентов из числа не только государственных органов власти, но и бизнеса ни разу не имел нареканий на качество поставляемого товара", - резюмировали в "Трейд Коммодити".

В компании уточнили, что причины срыва тендерной закупки горючего со стороны Госрезерва станут предметом выяснения для правоохранительных органов.

Напомним, компания "Тред Коммодити" одержала победу на поставку топлива в Государственное агентство резерва Украины, однако тендер выполнено так и не было.

Также напомним, по словам А.Адамовского, председатель Госрезерва В.Мосийчук требовал взятку в "Трейд Коммодити" .

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