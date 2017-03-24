У “Трейд Коммодіті” заявили про належну якість свого пального
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Компанія “Трейд Коммодіті” імпортує та виробляє паливо що відповідає усім вимогам та стандартам якості. Про це йдеться у прес-релізі, який компанія поширила у відповідь на закиди голови Держрезерву В.Мосійчука про пальне начебто невідповідної якості, передає УНН.
“Заяви пана В.Мосійчука досить сумнівні хоча б з тих причин, що компанія „Трейд Коммодіті“ не здійснила на адресу Державного агентства резерву України жодної поставки пального. Відповідно, про проведення будь-яких офіційних експертиз якості нашого товару не може бути й мови”, — наголосили в компанії.
Натомість, паливний трейдер зауважив, що протягом минулого року у чесній конкурентній боротьбі, яка розгортається між учасниками тендерних процедур на порталі ProZorro, отримав перемог загально вартістю понад 7 млрд грн.
“І жоден з наших клієнтів з числа не лише держаних органів влади, але і бізнесу жодного разу не мав нарікань на якість поставленого товару”, — резюмували у “Трейд Коммодіті”.
У компанії уточнили, що причини зриву тендерної закупівлі пального збоку Держрезерву стануть предметом з’ясування для правоохоронних органів.
Нагадаємо, компанія “Тред Коммодіті” отримала перемогу на постачання пального до Державного агентства резерву України, проте тендер виконано так і не було.
Також нагадаємо, за словами А.Адамовського, голова Держрезерву В.Мосійчук вимагав хабар у “Трейд Коммодіті”.