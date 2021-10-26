В торговом центре в США мужчина застрелил двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В американском городе Бойсе, штат Айдахо, мужчина устроил стрельбу в торговом центре. В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NPR.
Детали
Отмечают, что полицейские открыли ответный огонь. Среди пострадавших – полицейский и подозреваемый, взятый под стражу.
На пресс-конференции власти сообщили, что офицеры осмотрели большинство торговых центров, но полиция все еще ищет дополнительных жертв.
Другую информацию о погибших или подозреваемых полиция не обнародовала, отметив, что следствие продолжается.
Напомним
На территории студенческого кампуса университета Форт Велли в американском штате Джорджия произошла стрельба , погиб человек.