У торговому центрі в США чоловік застрелив двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В американському місті Бойсе, штат Айдахо, чололовік влаштував стрілянину в торговому центрі. Внаслідок загинули дві людини, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на NPR.
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Зазначають, поліцейські відкрили вогонь у відповідь. Серед постраждалих – поліцейський та підозрюваний, якого взяли під варту.
На прес-конференції влада повідомила, що офіцери оглянули більшість торгових центрів, але поліція все ще шукає додаткових жертв.
Іншої інформації про загиблих чи підозрюваних поліція не оприлюднила, зазначивши, що слідство триває.
Нагадаємо
На території студентського кампусу університету Форт Веллі в американському штаті Джорджія сталася стрілянина, загинула людина.