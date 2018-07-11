В ТКГ инициируют международный аудит оборудования мобильного оператора на территории ОРДЛО

"В сегодняшнем заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам принял участие представитель компании "Водафон Украина". Он озвучил приоритетные направления по поддержке мобильной связи, которой пользуются жители неподконтрольной части Донбасса - речь идет о проведении международного аудита оборудования компании на территории ОРДЛО, предоставление гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на территории ОРДЛО, возврата оборудования компании", - говорится в сообщении Олифер.

По ее словам, подгруппа по гуманитарным вопросам ТКГ соберется на заседание в Минске 25 июля.

Как сообщал УНН, мобильный оператор не может восстановить оборудование на Донбассе из-за обстрелов.