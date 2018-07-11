В ТКГ инициируют международный аудит оборудования мобильного оператора на территории ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы, которая состоялась в среду в Минске, принял участие представитель компании "Водафон Украина". Он озвучил приоритетные направления по поддержке мобильной связи, которой пользуются жители неподконтрольной части Донбасса, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"В сегодняшнем заседании подгруппы по социально-экономическим вопросам принял участие представитель компании "Водафон Украина". Он озвучил приоритетные направления по поддержке мобильной связи, которой пользуются жители неподконтрольной части Донбасса - речь идет о проведении международного аудита оборудования компании на территории ОРДЛО, предоставление гарантий безопасности сотрудникам компании во время их пребывания на территории ОРДЛО, возврата оборудования компании", - говорится в сообщении Олифер.
По ее словам, подгруппа по гуманитарным вопросам ТКГ соберется на заседание в Минске 25 июля.
Как сообщал УНН, мобильный оператор не может восстановить оборудование на Донбассе из-за обстрелов.