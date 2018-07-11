У ТКГ ініціюють міжнародний аудит обладнання мобільного оператора на території ОРДЛО

“У сьогоднішньому засіданні підгрупи з соціально-економічних питань взяв участь представник компанії „Водафон Україна“. Він озвучив пріоритетні напрямки з підтримки мобільного зв’язку, яким користуються мешканці непідконтрольної частини Донбасу — йдеться про проведення міжнародного аудиту обладнання компанії на території ОРДЛО, надання гарантій безпеки співробітникам компанії під час їхнього перебування на території ОРДЛО, повернення обладнання компанії”, — йдеться в повідомленні Оліфер.

За її словами, підгрупа з гуманітарних питань ТКГ збереться на засідання у Мінську 25 липня.

Як повідомляв УНН, мобільний оператор не може відновити обладнання на Донбасі через обстріли.