У ТКГ ініціюють міжнародний аудит обладнання мобільного оператора на території ОРДЛО

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У засіданні підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи, яка відбулась у середу в Мінську, взяв участь представник компанії “Водафон Україна”. Він озвучив пріоритетні напрямки з підтримки мобільного зв’язку, яким користуються мешканці непідконтрольної частини Донбасу, повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

“У сьогоднішньому засіданні підгрупи з соціально-економічних питань взяв участь представник компанії „Водафон Україна“. Він озвучив пріоритетні напрямки з підтримки мобільного зв’язку, яким користуються мешканці непідконтрольної частини Донбасу — йдеться про проведення міжнародного аудиту обладнання компанії на території ОРДЛО, надання гарантій безпеки співробітникам компанії під час їхнього перебування на території ОРДЛО, повернення обладнання компанії”, — йдеться в повідомленні Оліфер.

За її словами, підгрупа з гуманітарних питань ТКГ збереться на засідання у Мінську 25 липня.

Як повідомляв УНН, мобільний оператор не може відновити обладнання на Донбасі через обстріли.

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