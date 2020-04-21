В Тернополе задержали подростков, которые жгли мусорники
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ночь с 19 на 20 апреля в Тернополе подростки подожгли свалки. О фактах поджога в разных дворах домов Восточного массива на линию 102 информация поступила из пожарной службы. Горели мусорные контейнеры в четырех местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
По словам заместителя начальника Тернопольского отдела полиции Сергея Гатанюк, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, а на поиски "шутников" были направлены экипажи патрульной полиции и наряды группы реагирования патрульной полиции областного центра.
В ходе согласованного общего отработки территории, правоохранители поймали подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра - семнадцати и восемнадцати лет.
Старший из поджигателей уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Год назад юноша попал в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление - за поджигание мусорных свалок.
Ребят поймали. Они в содеянном сознались и говорят, что жгли мусорники, чтобы развлечься. За такие ночные шутки, говорит Сергей Гатанюк, ребята предстанут перед судом. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 УК - хулиганство. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ребят проверяют на причастность к недавним поджогам, которые произошли на территории города и Тернопольского района. Продолжается следствие.
Напомним, полиция задержала подозреваемых в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень.