В Тернополе задержали подростков, которые жгли мусорники

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В ночь с 19 на 20 апреля в Тернополе подростки подожгли свалки. О фактах поджога в разных дворах домов Восточного массива на линию 102 информация поступила из пожарной службы. Горели мусорные контейнеры в четырех местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.