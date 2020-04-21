У Тернополі затримали підлітків, які палили смітники

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Проти ночі з 19 на 20 квітня у Тернополі підлітки підпалили смітники. Про факти підпалу в різних дворах будинків Східного масиву на лінію 102 інформація надійшла з пожежної служби. Горіли сміттєві контейнери у чотирьох місцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.