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У Тернополі затримали підлітків, які палили смітники

У Тернополі затримали підлітків, які палили смітники

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Проти ночі з 19 на 20 квітня у Тернополі підлітки підпалили смітники. Про факти підпалу в різних дворах будинків Східного масиву на лінію 102 інформація надійшла з пожежної служби. Горіли сміттєві контейнери у чотирьох місцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, а на пошуки "жартівників" були скеровані екіпажі патрульної поліції та наряди групи реагування патрульної поліції обласного центру.

У ході злагодженого спільного відпрацювання території, правоохоронці піймали підозрюваних. Ними виявилися двоє мешканців обласного центру - сімнадцяти та вісімнадцяти років.

Старший з паліїв уже притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство. Рік тому юнак потрапив в поле зору правоохоронців за аналогічний злочин - за підпалювання смітників.

Хлопців піймали. Вони у скоєному зізналися і кажуть, що палили смітники, аби порозважатися. За такі нічні жарти, каже Сергій Гатанюк, хлопці постануть перед судом. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 296 ККУ - хуліганство. Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Хлопців перевіряють на причетність до нещодавних підпалів, які трапилися на території міста та Тернопільського району. Триває слідство.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваних у підпалі сухостою на березі річки Ірпінь.

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