В Тернополе отказались открывать рынки до 11 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Тернополе руководители местных рынков отказались открывать их до 11 мая. Такое решение было принято на заседании местного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на штаб.
"Учитывая рост заболеваемости коронавирусом, руководители рынков отметили, что не хотят рисковать здоровьем как своих работников, так и тернополян. Поэтому приняли решение: до 11 мая продовольственные рынки в Тернополе не открывать", - говорится в сообщении штаба.
Напомним, правительство поддержало решение для возобновления работы рынков с 1 мая.