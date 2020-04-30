У Тернополі відмовилися відкривати ринки до 11 травня

"Зважаючи на ріст захворюваності на коронавірус, керівники ринків наголосили, що не хочуть ризикувати здоров’ям як своїх працівників, так і тернополян. Тому прийняли рішення: до 11 травня продовольчі ринки у Тернополі не відкривати", – йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, уряд підтримав рішення для відновлення роботи ринків з 1 травня.