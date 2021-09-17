У Терехова отказались предоставить сметы реконструкции харьковского парка "Юность" за 58 млн грн

ukru
В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 15491 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130216 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 146678 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121624 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119028 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153246 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124332 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167517 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143485 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179792 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

российский беспилотник попал в многоэтажку в центре Харькова: есть пострадавший

2 марта, 20:26 • 34052 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 58215 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 37818 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

01:48 • 27420 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 40390 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 146688 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 153258 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 313311 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 280090 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 264716 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 130222 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 126079 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 167518 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 123006 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 122903 просмотра
Актуальное
У Терехова отказались предоставить сметы реконструкции харьковского парка "Юность" за 58 млн грн

У Терехова отказались предоставить сметы реконструкции харьковского парка "Юность" за 58 млн грн

Киев  •  УНН

 • 24162 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Управление экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Юность" стоимостью 58 млн грн. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, передает УНН.

По данным антикоррупционеров, стоимость реконструкции выросла уже в 5 раз.

Цитата:

"Планируется устроить дорожки из гранита, установить игровой комплекс "Корабль", заборы и скамейки, песочницы и качели, спортивные комплексы, тренажеры, высадить 20 деревьев и др. Напомним, что первая очередь реконструкции парка открыта в августе этого года. По данным горсовета, в парке уже появились спортивная, гимнастическая и детские площадки, скалодром, замок, площадка для выгула собак. Де-факто эти площадки уже установлены в парке", - пояснили в ХАЦ.

Подробнее

Антикоррупционеры отмечают, что стоимость начала капитального ремонта парка "Юность" составляла 11,2 млн грн.

"Подрядчиком стала СПКФ "Техникабуд". Напомним, что именно эта фирма получила миллионы от горсовета за приобретение итальянских сосен. А раньше фигурировала в деле приобретения "декоративных решеток по цене MacBook". Также напомним, что новосозданный Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета с этого года не публикует и не предоставляет на запросы сметы к договорам, которые касаются реконструкции парков и скверов в городе", - написали в ХАЦ.

В частности, у Терехова отказались предоставлять сметы реконструкции парка "Юность". При этом сам Терехов заявляет о прозрачности, что хочет сделать из наиболее закрытого городского совета в Украине наиболее открытый. Директором Департамента является Семен Сирота, директором Управления экологии и благоустройства горсовета - Алексей Богач, резюмируют антикоррупционеры.

Дополнение

В конце августа в Харьковском горсовете проведены обыски. Чиновников департамента ЖКХ подозревают в присвоении средств горожан. Как сообщили правоохранители, чиновники завышали цены на уборке жилых домов. Речь идет о КП "Жилкомсервис", которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где созданы ОСМД.

К теме

Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же, в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов. Относительно близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы